Business news: Taiwan presenta reclamo a Omc per blocco importazioni frutta da parte della Cina

- Taiwan ha presentato un formale reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dopo che la Cina ha bloccato le importazioni di mele cerate e cirimoia dall'isola lo scorso 19 settembre. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post" sulla base di fonti informate dei fatti, precisando che è la prima volta che Taipei presenta ricorso presso l'organo di supervisione degli accordi commerciali. Taiwan è membro dell'Omc come Taipei Cinese. La sospensione delle importazioni era stata disposta dall'autorità doganale (Gac) cinese a seguito del rilevamento sui frutti di un parassita altamente dannoso per le colture. Definendo la scelta "scientificamente ragionevole e completamente giustificata", la portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli affari di Taiwan, Zhu Fenglian, aveva invitato il Partito democratico progressista (Pdp) al potere a "non strumentalizzare" l'iniziativa, ricordando che la Cina aveva sollecitato ripetutamente i produttori taiwanesi a incrementare i propri standard di qualità. Nel corso di una riunione a porte chiuse dell'Omc, i delegati taiwanesi hanno condannato la decisione, ricordando alla controparte cinese che "la procedura standard prevede la fumigazione e la quarantena dei frutti", piuttosto che la totale sospensione delle importazioni. Il ministero del Commercio di Pechino e l'Omc non hanno risposto a ulteriori richieste di commento. (Cip)