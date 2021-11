Polonia: morte donna incinta per restrizioni sull'aborto, manifestazioni in tutto il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna di 30 anni, secondo la legale della sua famiglia, Iolanta Budzowska, è stata ricoverata in ospedale a 22 settimane di gravidanza con una secrezione di liquido amniotico. I medici hanno confermato la patologia della gravidanza. Il feto è morto, ma la donna ha sviluppato uno shock settico ed è morta 24 ore dopo essere stata ricoverata in ospedale. Budzowska ha aggiunto che la donna ha contattato i parenti e ha detto loro che i medici non avevano voluto interrompere la gravidanza, dicendo che avrebbero dovuto "aspettare e fare delle valutazioni". Quindi, sottolinea Budzowska, i medici hanno agito in conformità con la decisione della Corte costituzionale polacca, che nell'ottobre 2020 ha vietato l'aborto in caso di malattia fetale incurabile. L'interruzione della gravidanza, ha affermato la decisione del tribunale, è ammissibile solo se è il risultato di uno stupro o se c'è una minaccia per la vita o la salute della madre. (segue) (Vap)