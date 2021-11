Polonia: morte donna incinta per restrizioni sull'aborto, manifestazioni in tutto il Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di Pszczyna, dove è stata curata la donna, ha affermato che "l'unico fattore" che ha determinato il suo trattamento è stata la sicurezza della paziente e del feto, mentre la decisione sull'interruzione della gravidanza è “un'altra questione”. Tutte le decisioni mediche, hanno aggiunto i rappresentanti della struttura sanitaria, "sono state prese tenendo conto delle normative legali e degli standard di condotta in vigore in Polonia". I rappresentanti del partito conservatore al governo Diritto e giustizia hanno definito la questione come un "errore medico", ricordando inoltre che la legge non vieta gli aborti quando la vita e la salute della madre sono minacciate. La donna è morta a Pszczyna lo scorso settembre ma la questione è divenuta di dominio pubblico solo nei giorni scorsi. Come riferito dal portale di informazione “Politico”, l’attenzione sulla morte della donna è legata anche al disegno di legge presentato al Parlamento polacco che prevede per chi pratica l'aborto una pena sino a 25 anni di carcere o l'ergastolo in circostanze aggravate. Attualmente il disegno di legge deve affrontare il voto in prima lettura. (Vap)