Barletta: assassinato per un cocktail, oggi i funerali del 24enne Lasala

- Si sono svolti oggi a Barletta, a lutto cittadino, i funerali di Claudio Lasala, accoltellato e ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre a Barletta. Una piazza gremita anche da alcune migliaia di persone, anche gente che non conosceva il ragazzo. Una coltellata perchè Claudio non ha voluto sottostare alla pretesa di pagare un cocktail al suo assassino. Per questo è stato ucciso a 24 anni. Il giovane, nella nuova tre tra il 29 e il 30 ottobre, stava festeggiando in un locale del centro, il superamento di una parte del concorso per accedere alla Guardia di Finanza quando due giovani hanno preteso di partecipare alla festa e di poter avere consumazioni offerte dal giovane. Ne è nata una lite tra i tre, continuata all'esterno del locale dove, Lasala, è stato accoltellato con un coltello preso dal bancone. Poco dopo il giovane è morto dissanguato in ospedale. I carabinieri, quindi, nel corso delle indagini, hanno arrestato il 18enne Ilyas Abid, che avrebbe sferrato la coltellata, e il 20enne Michele Dibenedetto, che avrebbe cominciato a litigare con Lasala nel bar. Rispondono entrambi di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.(Rer)