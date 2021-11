Business news: Singapore, Edpr acquista 87,4 per cento di Sunseap per 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo Renewables (Edpr) ha raggiunto un accordo per acquisire l'87,4 per cento di Sunseap, il più grande operatore di energia solare distribuita e il quarto operatore di energia solare nel sud-est asiatico per 600 milioni di euro. Edpr ha annunciato che questa quota potrebbe aumentare al 91,4 per cento. Sunseap è un'azienda di energia rinnovabile focalizzata sul solare con sede a Singapore e più di 400 dipendenti in nove mercati: Singapore, Vietnam, Malesia, Indonesia, Thailandia, Cambogia, Cina, Taiwan e Giappone. Il suo portafoglio comprende 5,5 GW di progetti rinnovabili in diverse fasi di sviluppo. (Spm)