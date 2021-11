Quirinale: Orlando, Draghi non unica riserva di Repubblica, sarà partita inedita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi "non è l'unica riserva della Repubblica, credo che non lo pensi neanche lui". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un'intervista presso il museo Camec di La Spezia. Quella del Quirinale "sarà una partita abbastanza inedita. Il Pd viene sempre associato a tutto ciò che avviene nei palazzi, ma il Pd ha solo 11 per cento dei parlamentari", ha osservato per poi concludere: "C'è un elemento di incognita molto grande". (Rin)