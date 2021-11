Campidoglio: Celli, lunedì verifiche su vicenda divieto fumo spazio buvette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda del cartello divelto e della violazione del divieto di fumo nella buvette del Campidoglio, avvenuta giovedì durante i lavori dell'Assemblea Capitolina, disporremo lunedì mattina le opportune verifiche da parte degli uffici per valutare violazioni ed eventuali provvedimenti". Così la presidente dell'Aula Giulio Cesare Svetlana Celli. "Mi sento di sottolineare in ogni caso - e su questo invito a riflettere i colleghi - che dai componenti dell'Aula di Roma non dovrebbero essere diffusi messaggi di mancanza di rispetto delle regole", conclude.(Com)