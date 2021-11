© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Europa e l'Occidente dovrebbero inorridire davanti al massacro di Frozan Safi e delle sue amiche. Le donne, come sapevamo tutti, pagano il prezzo piú alto per il ritorno dei talebani. Subito corridoi umanitari per salvare le afghane braccate dai fondamentalisti". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)