Polonia: morte donna incinta per restrizioni sull'aborto, manifestazioni in tutto il Paese

- Si è conclusa oggi a Varsavia una manifestazione sotto lo slogan “Non una in più” per chiedere che non accade più quanto successo alla donna incinta, morta nei giorni scorsi in un ospedale della città di Pszczyna, nel sud della Polonia, a causa della decisione dei medici di non interrompere la sua gravidanza a causa delle restrizioni in vigore nel Paese. I manifestanti sono passati davanti il Tribunale costituzionale e la sede del ministero della Salute. Diverse manifestazioni si sono tenute anche in alter città della Polonia. A scendere in piazza a Varsavia, anche esponenti politici come il leader del partito di opposizione polacca Piattaforma civica (Po) ed ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, la vice presidente del Sejm (Camera bassa del Parlamento di Varsavia), Malgorzata Kidawa-Blońska, il segretario generale di Po, Marcin Kierwiński, ed altri politici dell’opposizione. (segue) (Vap)