Trieste: Gava, polemica ridicola su ovovia, risorse vincolate

- "La polemica sui fondi destinati alla 'ovovia Porto piccolo' di Trieste è semplicemente ridicola e le argomentazioni superficiali. Il progetto è infatti risultato vincitore di un bando, varato dal governo Lega-Cinque stelle, sul trasporto rapido di massa, originariamente finanziato sul fondo investimenti. Una procedura di evidenza pubblica ha accertato la validità del progetto. Il subentro del Pnrr, così come sta avvenendo per altre Missioni di competenza di altri ministeri, comporta che anche questi progetti siano assoggettati alla rendicontazione prevista dal Recovery plan. Non esiste, però, la possibilità di destinare i fondi ad altro progetto anche per il fatto che esiste la scadenza del 2023 per la cantierizzazione dell’opera. Le dichiarazioni del candidato sindaco a Trieste sconfitto da Roberto Dipiazza, Francesco Russo, rivelano il solito vizio della sinistra di piegare le regole alle loro convenienze del momento, a seconda delle maggioranze che governano gli Enti locali. Questa presunzione di superiorità, del tipo 'faccio come mi pare', e la superficialità dimostrata ancora una volta oggi sono tra le ragioni per cui sempre meno triestini, tra cui molti di quelli di sinistra che lo hanno votato, rimpiangono la sua sconfitta". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava, responsabile del dipartimento Ambiente della Lega, in merito alle affermazioni del candidato sconfitto del centrosinistra al comune di Trieste, Francesco Russo. (Com)