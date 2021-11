Afghanistan: commissione per i Diritti umani del Senato esprime condanna omicidio di Frozan Safi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza e i capigruppo della commissione per i Diritti umani del Senato, che sui diritti delle donne in Afghanistan ha istituito un apposito Osservatorio, esprimono ferma condanna e profonda preoccupazione per l'omicidio in Afghanistan di Frozan Safi, docente di economia e attivista, e di altre tre donne afgane. "Il clima ostile ai diritti delle donne e ai diritti in generale in Afghanistan è alla base di violenza e intolleranza e la comunità internazionale non può assistere passivamente a quanto sta accadendo. È necessario che l'Italia insieme ai partner europei, utilizzi tutte le possibile occasioni e ogni sede internazionale per ribadire come condizione imprescindibile per il riconoscimento la piena affermazione in Afghanistan dei principi di rispetto dei diritti umani e di dignità della persona umana", si legge in una nota.(Res)