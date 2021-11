Viabilità: Aspi, martedì 9 chiusa per una notte l'uscita dello svincolo di San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sul ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 novembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di San Donato, per chi proviene dalla A51 Tangenziale est di Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 1-2 Via Emilia o allo svincolo di Paullo. (Com)