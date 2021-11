Pd: Orlando, conquisti questione sociale come Spd in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angela Mekel "nell'ultima fase è stata democristiana atipica" puntando fortemente sulle politiche sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un'intervista presso il museo Camec di La Spezia. Sull'esito delle elezioni i socialisti tedeschi "sono stati aiutati dal fatto che quando ci sono paure vere, le paure finte si sgonfiano. Questa è la ragione della pausa del populismo, almeno in alcuni Paesi", ha aggiunto per poi spiegare che le "paure vere sono il funzionamento della sanità, la condizione dell'andamento dell'economia, il tema del sostengo ai redditi". Per l'esponente del Partito democratico l'Spd "ha fatto una campagna elettorale molto classica", ma "con una piattaforma socialmente più radicale" e allora "anche il centrosinistra italiano deve mettere in fila queste questioni". In Italia, "il Pd deve provare a presidiare e conquistare la questione sociale", ha concluso Orlando. (Rin)