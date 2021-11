Migranti: Spagna, riapre aeroporto dopo fuga di 20 passeggeri marocchini, 11 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Palma di Maiorca ha ripreso i voli dopo aver sospeso le operazioni in seguito alla fuga di una ventina di passeggeri a bordo di un aereo partito da Casablanca (Marocco) e diretto ad Istanbul (Turchia) atterrato d'emergenza per il presunto malore di un passeggero. Diverse persone avevano segnalato all'equipaggio il malore di un giovane marocchino di circa 23 anni per coma diabetico. All'atterraggio sulla pista, l'aereo ha aperto le porte in modo che il team medico potesse assisterlo, ma immediatamente è scoppiato un tumulto e una ventina di persone sono fuggite scappando lungo le piste dell'aeroporto. Secondo le ipotesi degli investigatori, potrebbe essere tutto parte di un piano orchestrato con l'intenzione di entrare illegalmente in Spagna. Dopo alcuni accertamenti in ospedale, infatti, i medici hanno appurato che lo stato di salute della persona era buono e, pertanto, gli agenti hanno eseguito il suo arresto con l'accusa di presunto incoraggiamento dell'immigrazione illegale. Nelle ultime ore la Polizia nazionale e la Guardia civil hanno arrestato 11 dei fuggitivi, mentre 12 non sono ancora stati localizzati. La prefettura di Palma di Maiorca ha tenuto oggi una riunione urgente ed ha annunciato che i detenuti saranno rimpatriati in Marocco.(Spm)