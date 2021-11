Etiopia: premier Ahmed invita popolazione al "sacrificio per salvare il Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia deve essere pronta a fare "sacrifici" per "salvarsi". Così su Twitter il primo ministro Abiy Ahmed, mentre i ribelli tigrini e oromo continuano ad avanzare verso la capitale Addis Abeba. Il messaggio giunge all'indomani dell'accordo firmato a Washington per la formazione di un ampio fronte anti-governativi. L'intesa è stata firmata da nove gruppi: il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), l'Esrecito di liberazione oromo (Ola), il Fronte dell'unità democratica rivoluzionaria afar, il Movimento democratico agaw, il Movimento di liberazione popolare di Benishangul, l'Esercito di liberazione del popolo di Gambella, il Movimento globale per i diritti e la giustizia kimant/ Partito democratico kimant, il Fronte di liberazione nazionale sidama e la Resistenza dello Stato somalo. (segue) (Res)