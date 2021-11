Etiopia: premier Ahmed invita popolazione al "sacrificio per salvare il Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono dei sacrifici da compiere, ma quei sacrifici salveranno l'Etiopia. Abbiamo visto che le prove e gli ostacoli ci rendono più forti. Abbiamo più alleati della gente che ci ha voltato le spalle. Per noi etiopi morire per la nostra sovranità, per l'unità e per l'identità è un onore. Non c'è 'etiopianismo' senza sacrificio", ha scritto Abiy Ahmed nel messaggio odierno. Oggi intanto gli Stati Uniti hanno ordinato l'evacuazione di tutto il personale governativo non di emergenza e delle rispettive famiglie dall'Etiopia, dove prosegue l'avanzata verso Addis Abeba degli insorti tigrini e oromo. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato, che invita inoltre tutti i cittadini a evitare viaggi nel Paese africano a causa del conflitto armato, delle interruzioni delle comunicazioni, dei crimini e di possibili attività terroristiche nelle aree di frontiera. Il dipartimento consiglia a tutti i cittadini attualmente presenti in Etiopia di utilizzare ogni volo commerciale disponibile per lasciare il Paese. (segue) (Res)