Etiopia: premier Ahmed invita popolazione al "sacrificio per salvare il Paese" (3)

- "I viaggi in Etiopia non sono sicuri a causa del conflitto armato in corso. Sono in corso incidenti legati all'insurrezione civile e a violenze etniche. La situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente e causare carenze di forniture, blackout delle linee di comunicazione e interruzioni dei voli", si legge nel comunicato, che ricorda come il governo di Addis Abeba abbia dichiarato lo stato d'emergenza lo scorso 2 novembre. L'ambasciata Usa in Etiopia resta aperta e in grado di processare le richieste di passaporto di quanti si preparano a partire, assicurando inoltre il rimpatrio dei cittadini statunitensi che non possono permettersi l'acquisto di biglietti aerei per gli Usa. (segue) (Res)