Libia: incidente a piattaforma petrolifera offshore, due morti e due dispersi

- E’ di almeno sei feriti, due dispersi e due morti il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio nella piattaforma offshore del giacimento petrolifero di Bouri, della compagnia Mellitah Oil & Gas, a circa 120 chilometri dalla costa di Zawiya, nella Libia occidentale. L’incidente è avvenuto durante il processo di smontaggio e traino di una cisterna galleggiante fuori servizio dal 2017. Le vittime sono tutte di nazionalità tunisina. Il consolato della Tunisia in Libia ha confermato il bilancio e ha spiegato che le ricerche dei dispersi sono ancora in corso in coordinamento con le autorità libiche. Secondo un comunicato dell'Autorità portuale libica, l’incidente è avvenuto alle due e mezzo di ieri pomeriggio, venerdì 5 novembre, durante la separazione del serbatoio galleggiante “Salouk” dal punto di connessione “Spm” nel campo di Bouri. Il consolato tunisino ha spiegato che le vittime “sono cadute dall'alto della cisterna galleggiante a seguito di una rottura strutturale". (Lit)