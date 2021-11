Bulgaria: sondaggio, Gerb primo partito in vista del voto ma senza maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) risulta in testa ad un sondaggio condotto nel Paese in vista delle elezioni parlamentari del 14 novembre. Secondo il sondaggio della "Gallup International Balkan" commissionato da "OffNews.bg", ad una settimana dal voto, il partito dell'ex premier Bojko Borisov sarebbe in netto vantaggio con il 24,1 per cento delle preferenze, seguito dal Partito socialista bulgaro (Bsp) con il 15,6 per cento di sostegno degli elettori e dalla novità della coalizione centrista Noi continuiamo il cambiamento ferma al 13,7 per cento. In ogni caso al momento nessuno dei tre principali partiti otterrebbero la maggioranza dei seggi, confermando la prospettiva di difficili colloqui per la formazione di un governo dopo lo stallo politico degli ultimi mesi. L'instabilità politica, le preoccupazioni per la pandemia e un nuovo pass sanitario obbligatorio, nonché gli elevati costi energetici nello Stato meno vaccinato dell'Unione europea, sembra che abbiano aiutato Gerb a mobilitare le sue sedi regionali e a recuperare consenso, secondo alcuni analisti. Dal sondaggio emerge che quella che il vero vincitore delle elezioni anticipate dello scorso luglio, il partito anti-establishment C'è un popolo come questo (Tisp) crollerebbe dal 24 per cento delle elezioni all'11,3 per cento, dal momento che molti bulgari sarebbero delusi per la sua incapacità di formare un governo di coalizione. Inoltre in vista del 14 novembre, quando si voterà anche per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, l'attuale capo dello Stato, Rumen Radev, otterrebbe il 47,6 per cent dei voti, al di sotto del 50 per cento necessario per una vittoria. Radev, sostenuto dai socialisti, dal Tisp e da Noi continuiamo il cambiamento, probabilmente affronterà al ballottaggio il candidato indipendente, il rettore dell'Università di Sofia Anastas Gerdzhikov, sostenuto da Gerb. Il sondaggio è stato condotto tra 1.081 adulti intervistati tra il 23 e il 31 ottobre. (Seb)