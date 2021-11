Imprese: Orlando, aprire a tema partecipazione lavoratori in Cda, Cgil rifletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "aprire al tema della partecipazione dei lavoratori nelle grandi imprese, nei Consigli di amministrazione. La Germania ha scelto questa strada". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un'intervista presso il museo Camec di La Spezia. La Cgil è sempre stata contraria "perché temeva che questo snaturasse la natura sindacato, ma entriamo in una fase completamente diversa da quella fordista", ha osservato. "Abbiamo un'evoluzione quotidiana del quadro" e, ad esempio in alcuni settori "il vero contratto non è più quello cartaceo, ma un algoritmo", ha aggiunto Orlando per poi concludere: "Sono questioni che puoi affrontare solo se dentro i processi ci stai. E' una riflessione che deve fare il sindacato". (Rin)