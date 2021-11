Francia: Covid, pass sanitario obbligatorio se incidenza supererà i 200 casi ogni 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pass sanitario sarà obbligatorio in Francia se il tasso di incidenza nazionale supera i 200 casi ogni 100 mila abitanti. Lo ha annunciato oggi il primo ministro francese, Jean Castex, chiarendo che indossare la mascherina sarà obbligatorio nelle code agli impianti di risalita delle stazioni sciistiche e lo sarà anche il libretto sanitario se il tasso di incidenza nazionale supererà i 200 casi ogni 100.000 abitanti. Nel corso di una visita in Alta Savoia, Castex ha sottolineato che questo protocollo sanitario ha lo scopo di "garantire" lo svolgimento di una "stagione dignitosa", dopo un ultimo inverno molto difficile per il settore sciistico con la chiusura degli impianti skilift a causa della pandemia di Covid-19. (Frp)