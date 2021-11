© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo dei no green pass si è spaccato in due parti: mentre la testa ha proseguito lungo corso di Porta Romana, una parte consistente ha imboccato corso di porta vigentina per poi proseguire su viale Beatrice d'Este con l'intento di dirigersi verso i navigli. Il traffico della circonvallazione interna ne è rimasto bloccato. (Rem)