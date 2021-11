Pd: Orlando, frattura con Bersani dovuta a stagione chiusa, serve pensiero politico nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iperbolica l'affermazione di D'Alema" oggi, la frattura con la sinistra del Partito democratico "nasceva in una stagione del Pd che mi pare si sia completamente chiusa". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un'intervista presso il museo Camec di La Spezia. Il parlamentare democratico ha ricordato che "Letta era il vicesegretario di Bersani", ma ha anche ammonito: "Non illudiamoci che rimettendo insieme un po' di cocci risolviamo il problema". Occorre costruire "un pensiero nuovo" mentre "in Italia non ci siamo dati neanche gli strumenti per affrontare in modo sistematico" la crisi della sinistra, ha concluso Orlando. (Rin)