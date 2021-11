Speciale difesa: "The Economist", corsa della Serbia agli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha avviato una "corsa frenetica" al riarmo: è l'opinione dell'ultima analisi del settimanale britannico "The Economist" che verrà pubblicata domani e che viene anticipata dal sito bosniaco "Politicki". Nel testo intitolato "Corsa balcanica agli armamenti: la Serbia in frenetici acquisti di armi", la rivista britannica sottolinea che "la Serbia sta risorgendo dalle ceneri negli acquisti di armi" e che questo elemento preoccupa i vicini del Paese. "Durante il piccolo conflitto con il Kosovo per le targhe, a settembre, la Serbia ha sollevato aerei da combattimento che volavano nella zona di confine dei due Paesi e ha lanciato armi corazzate, per spaventare il suo vicino", scrive l'articolo segnalando che dal 2015 al 2021 la dotazione per l'esercito in Serbia è aumentata del 70 per cento. (Seb)