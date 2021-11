Giornalisti: Giornata internazionale, media liberi sono fondamento di democrazia e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, rendiamo omaggio a tutti i giornalisti e operatori dei media che sono stati oggetto di intimidazioni, violenze o detenzioni arbitrarie sono stati persino uccisi nel corso dell'esercizio della loro professione. E' questo il messaggio firmato da: Argentina, Australia, Austria, Belize, Botswana, Bulgaria, Canada, Cile, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Grecia, Guyana, Honduras, Islanda, Italia, Giappone , Kosovo, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Maldive, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Portogallo, Repubblica di Corea, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Uruguay, Stati Uniti, reperibile sul sito internet della Farnesina. "Ogni anno molti giornalisti e operatori dei media vengono uccisi semplicemente per aver coperto le notizie e aver condiviso informazioni con un pubblico più ampio", si legge. (segue) (Res)