Balcani: premier albanese Rama, non devo convincere Kosovo ad unirsi a Open Balkans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha dichiarato che non farà alcuno sforzo per convincere il Kosovo ad entrare nell'iniziativa Open Balkans. Parlando al portale d'informazione "EuroNews Albania", a margine dell'incontro sull'iniziativa Open Balkans a Belgrado, Rama ha detto che "i rapporti bilaterali tra due piccole economie sono una cosa e l'interazione multilaterale in uno spazio più grande è un'altra". Il premier albanese ha parlato di relazioni bilaterali "speciali" con il Kosovo, precisando tuttavia che non intende forzare Pristina a prendere una decisione su Open Balkans in quanto tale scelta spetta alle autorità kosovare.(Alt)