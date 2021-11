Kosovo: Bers, crescita Pil del 7,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede per il Kosovo una crescita economica del 7,7 per cento nel 2021. Il valore dell'esportazione di servizi ha raggiunto oltre quattro volte il valore dell'export dei beni rispetto al periodo pre-pandemia, raddoppiando nei primi sette mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. "Anche l'esportazione di beni è cresciuta in maniera significativa", si legge in una nota della Bers. Nel 2022, secondo la Bers, la crescita del Pil kosovaro sarà del 4,5 per cento.(Alt)