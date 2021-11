© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Moldova parteciperà per la prima volta a missione di pace in Medio Oriente - L'esercito moldavo parteciperà per la prima volta con un contingente di 20 militari alla missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil). Lo riferisce l'emittente "Radio Free Europe". L'esercito moldavo inizierà la sua missione nell'agosto 2022 e svolgerà attività di sicurezza e vigilanza di obiettivi militari, nonché pattugliamento nell'area di responsabilità che sarà loro assegnata. I militari moldavi prenderanno parte a questa missione come parte del contingente italiano, a seguito della buona cooperazione nell'operazione di mantenimento della pace della Kfor in Kosovo. Finora, l'esercito moldavo ha partecipato alle missioni di pace delle Nazioni Unite solo con osservatori militari e ufficiali di Stato maggiore. (segue) (Res)