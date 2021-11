Balcani: ex capo negoziatore kosovaro Tahiri, Rama complice della creazione della "grande Serbia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese Edi Rama contribuisce alla creazione della "grande Serbia" ed all'instabilità nella regione balcanica attraverso il sostegno all'iniziativa Open Balkans. E' l'opinione dell'ex capo negoziatore kosovaro nel dialogo con Belgrado, Edita Tahiri, la quale ha anche criticato l'Unione europea per aver frenato sul processo di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali. Secondo Tahiri, l'iniziativa Open Balkans favorisce "l'egemonia della Serbia" nei Balcani con l'aiuto della Russia e per questo Rama e il presidente serbo Aleksandar Vucic saranno "responsabili per il male fatto". Tahiri ha suggerito, infine, che è necessario un rafforzamento della presenza e del sostegno Usa nella regione per superare gli attuali problemi. (segue) (Alt)