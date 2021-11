Kosovo: ministra Giustizia, ex presidente Thaci rifiuta incontro con delegazione governativa a l'Aia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Thaci è imputato a l'Aia in un caso che vede coinvolti anche altri tre ex combattenti Uck: Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi. A fine gennaio il Tribunale speciale dell'Aia ha respinto la richiesta per il rilascio provvisorio dell'ex presidente kosovaro Thaci, dell'ex presidente del Parlamento Veseli e dell'ex portavoce dell'Uck Krasniqi. Il giudice che segue la fase iniziale del caso, il francese Guillou, ha accolto la tesi del Procuratore speciale, lo statunitense Jack Smith, secondo cui il rilascio dei tre ex leader dell'Uck non dovrebbe avvenire per i rischi di fuga e per le potenziali interferenze con i testimoni nel processo. L'avvocato britannico David Hooper, che difende l'ex presidente kosovaro Thaci nel processo per crimini di guerra davanti al Tribunale speciale dell'Aia, aveva chiesto nei mesi scorsi la liberazione su cauzione del suo assistito. Secondo Hooper, le accuse contro Thaci relative all'intimidazione dei testimoni non sarebbero attuali, facendo riferimento ad avvenimenti di circa 13 anni fa. "Non c'è materiale per dimostrare che è stato responsabile di alcun che legato a interferenze con i testimoni", aveva osservato il legale di Thaci. (segue) (Alt)