Speciale difesa: Kosovo, ministra Giustizia, ex presidente Thaci rifiuta incontro con delegazione governativa a l'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso nel Tribunale con sede nella città olandese è la fase predibattimentale del processo contro l'ex presidente kosovaro Thaci. Nello stesso caso, oltre a Thaci, sono accusati altri tre combattenti dell'Uck e politici kosovari: Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. "La difesa deve avere una giusta opportunità di prepararsi per un giudizio, ma questo deve richiedere mesi non anni", ha scritto l'Ufficio del Procuratore speciale in una nota, rispondendo alle osservazioni dei legali della difesa secondo cui il processo dovrebbe iniziare nel 2022. In precedenza l'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia aveva fatto sapere che il processo per crimini di guerra contro l'ex presidente kosovaro Thaci sarebbe dovuto iniziare nel giugno del 2021. (Alt)