Cop26: a Glasgow fino a 100 mila persone manifestano contro conferenza

- Sono decine di migliaia le persone che stanno manifestando oggi tra le strade di Glasgow sfidando pioggia e vento contro la Cop26. A riferirlo l'emittente "Sky News". In un corteo colorato a cui partecipano diverse sigle ecologiste, sarebbero sino a 100 mila le persone scese in piazza secondo il quotidiano "The Guardian". La marcia è iniziata a Kelvingrove Park alle 12. Stando a "Sky News", sarebbero un milione in tutto il mondo le persone a manifestare in 200 città in tutto il globo: Londra, Rio de Janeiro, Lisbona, Los Angeles e Nairobi. Al momento non si registrano scontri tra manifestanti e polizia ma solo piccoli episodi di tensione. (Rel)