Afghanistan: Rauti (Fd'I), assassinio Safi conferma impossibilità riconoscimento governo talebani

- L’assassinio dell’attivista e docente di economia Frozan Safi, uccisa oggi in Afghanistan a colpi di arma da fuoco, "ripropone in maniera drammatica il tema della tutela dei diritti umani e delle donne nonché quello del vivere civile, da quando i talebani hanno ripreso il potere". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, componente della Commissione straordinaria contro il femminicidio e responsabile del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fd'I. "Safi - prosegue - è la prima delle paladine dei diritti delle donne ad essere uccisa da quando i talebani hanno instaurato il loro emirato islamico, ma rappresenta l’ultimo episodio in ordine temporale di violazione dei diritti umani e delle violenze contro le donne. L’elenco purtroppo è lungo da agosto fino ad oggi e l’arrivo dei talebani sta progressivamente portando alla polverizzazione di quelle conquiste che faticosamente le donne afghane avevano raggiunto negli ultimi due decenni. Giorno dopo giorno è sempre più chiaro il vero volto del governo dei talebani, i quali dichiarano alla comunità internazionale di volersi impegnare nel rispetto dei diritti umani e dei traguardi raggiunti dalle donne ma la verità è un’altra: è in atto un’opera progressiva e sistematica di smantellamento delle libertà e dei diritti fondamentali. Quanto sta accadendo in Afghanistan - conclude Rauti - deve spingere il governo italiano, e più in generale l’intero Occidente, a non riconoscere il governo dei talebani".(Com)