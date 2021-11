Roma: Sce Campidoglio, preoccupati per tenuta maggioranza nei municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore, si stanno decidendo gli ultimi equilibri della coalizione negli assetti delle giunte municipali. Siamo preoccupati per il clima che sta crescendo in alcuni territori. A volte, infatti, si sta assistendo a scelte autocratiche imposte dai presidenti". Così in una nota, il gruppo capitolino di Sinistra civica ecologista. "Scelte che non tengono conto del confronto con le forze della coalizione - spiega - come per esempio è successo ad Ostia. Scelte ancora più gravi, come quella perpetrata dal presidente del Municipio III Paolo Marchionne, che non tengono conto degli equilibri e del pluralismo su cui abbiamo costruito la coalizione a sostegno di Roberto Gualtieri e dei Presidenti municipali". (segue) (Com)