Rifiuti: Gualtieri, piano pulizia straordinaria di Roma operazioni proseguono senza sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue senza sosta il piano di pulizia straordinaria della città che investe 40 milioni di euro per una prima serie di interventi fino alla fine dell'anno, sbloccando fondi esistenti e mettendo a disposizione 7,7 milioni di risorse aggiuntive, che comprendono 3 milioni di euro per il patto di produttività con il personale Ama, 3,2 milioni per la manutenzione del verde e 1,5 milioni per la rimozione di microdiscariche". È quanto si legge in una nota del Campidoglio. (segue) (Com)