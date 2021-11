Rifiuti: Gualtieri, piano pulizia straordinaria di Roma operazioni proseguono senza sosta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio negli ultimi giorni gli interventi hanno riguardato diverse realtà cittadine, tra cui strade dei quartieri di San Lorenzo nel II Municipio e del quartiere Appio-Latino nel VII Municipio. Nella giornata di giovedì scorso è stato invece il turno di via Ostiense, del sottopasso Colombo e della circonvallazione Ostiense, quest'ultima tra le 13 aree a rischio allagamenti interessata dal nuovo metodo coordinato di lavoro che prevede prima il passaggio delle ditte che si occupano della cura del verde e delle aiuole, poi dell'Ama per la pulizia straordinaria delle strade, quindi delle ditte che si occupano della pulizia di tombini e caditoie", aggiunge ancora il Campidoglio. (segue) (Com)