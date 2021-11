Rifiuti: Gualtieri, piano pulizia straordinaria di Roma operazioni proseguono senza sosta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 7 novembre, gli interventi riguarderanno viale Parioli, viale Maresciallo Pilsudski, viale Liegi, viale Regina Elena e viale Regina Margherita, in II Municipio. Nel corso della prossima settimana gli interventi interesseranno: lunedì 8 novembre: via dei Prati Fiscali, viale e piazzale Ionio (III Municipio) e un intervento congiunto solo con il Simu su Corso Italia/Muro Torto (II Municipio); martedì 9 novembre: via Trionfale (dal San Filippo Neri a piazzale delle Medaglie d'Oro), via e piazzale delle Medaglie d'Oro (XIV Municipio). Mercoledì 10 novembre nel VII Municipio: Piazza di Cinecittà (altezza viale Palmiro Togliatti, intervento coordinato e congiunto tra più soggetti), viale Palmiro Togliatti (da via Prenestina a piazza di Cinecittà), circonvallazione Tuscolana, via Lemonia, via Tito Labieno". (segue) (Com)