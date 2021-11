Rifiuti: Gualtieri, piano pulizia straordinaria di Roma operazioni proseguono senza sosta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose anche le operazioni specifiche di diserbo meccanico, coordinate dal Dipartimento di Tutela Ambientale attraverso 8 ditte esterne per 40 squadre (5 per ogni ditta), che interesseranno strade e piazze di tutti i municipi, molte già in corso di esecuzione come: via di Tor Bella Monaca, via Palmiro Togliatti, via Tuscolana, via Nomentana, via delle Vigne Nuove, via Tiburtina, via Collatina, viale della Primavera, via Tor De Schiavi, via Portuense, via Newton, circonvallazione Ostiense, via di Tor Marancia e altre ancora. (segue) (Com)