Difesa: colloqui tra Egitto e Bulgaria su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato egiziano della Produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, ha incontrato l'ambasciatore bulgaro al Cairo, Deyan Angelov Katratchev, accompagnato da una delegazione di alto livello, per discutere delle modalità per rafforzare gli aspetti della cooperazione congiunta tra i due Paesi in campo militare e civile. Lo ha affermato il portavoce del dicastero egiziano, Muhammad Eid Bakr, in un comunicato stampa. Durante l'incontro è stata discussa la possibilità di cooperazione in molti campi civili (come la progettazione di modelli e stampi per oggetti metallici e in acciaio, estintori, stoviglie, bombole di gas, macchine da officina con controllo digitale), ma anche in una serie di campi dell'industrializzazione militare. Bakr ha aggiunto che il ministro di Stato per la produzione militare ha invitato le aziende bulgare a partecipare alla mostra "Edex 2021" che si terrà in Egitto alla fine di novembre. (Cae)