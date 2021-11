Germania: stampa, è un 27enne siriano l’aggressore del treno in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un cittadino siriano di 27 anni, l’aggressore che questa mattina ha ferito con un coltello tre persone su un treno Interciy da Ratisbona a Norimberga in Baviera, Stato federale tedesco. Secondo il settimanale tedesco "Welt am Sonntag", il sospettato era salito sul treno alla stazione di Ratisbona. Finora non ci sono prove di un movente politico o terroristico. Secondo fonti della sicurezza, riprese dalla testata, sembra che l’autore dell’aggressione abbia avuto in passato comportamenti anomali. Da quanto emerso fino ad ora, i tre feriti sono tre uomini di 26, 39 e 60 anni. Secondo un portavoce della polizia locale, i feriti non sarebbero in pericolo di vita.(Geb)