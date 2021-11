Cina-Italia: firmato accordo tra Uffizi e Bund One Art Museum, 10 mostre a Shanghai in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi un accordo fra gli Uffizi e il Bund One Art Museum, che prevede la realizzazione a Shanghai di dieci mostre nell'arco di cinque anni con opere del museo fiorentino a partire dai capolavori del nostro Rinascimento: si comincia nel 2022 con "Botticelli e il Rinascimento", nell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina. Lo rende noto la Farnesina. L'accordo finalizzato fra i due musei è il risultato di uno sforzo di sistema che ha visto la collaborazione del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - attraverso l'ambasciata d'Italia a Pechino e il consolato generale e l'Istituto italiano di cultura in Shanghai - del ministero della Cultura e del Comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dichiarato: "Con gli Uffizi portiamo i capolavori dell'arte italiana in Cina, dove la domanda di Italia è altissima. Nel 2022, con l'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina, offriremo al pubblico cinese un racconto a tutto tondo dell'Italia e delle sue meraviglie, partendo proprio dalla nostra cultura e dai nostri musei che sono eccellenze riconosciute in tutto il mondo". (Com)