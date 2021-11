Roma: Pedica (+Eu), nuovi impianti o piano zero rifiuti impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È apprezzabile la volontà di Gualtieri di ripulire subito Roma ma la strada è piena di ostacoli e il problema principale torna sempre a galla: nella Capitale manca un'impiantistica capace di sostenere un piano 'rifiuti zero'". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "I sogni sono una cosa, la realtà è un'altra - sottolinea -. Nessun piano potrà raggiungere l'obiettivo se i rifiuti restano fermi nei camion perché non ci sono gli impianti necessari per smaltirli. Quindi, oltre al presente, bisogna guardare subito al futuro". (segue) (Com)