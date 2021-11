Colombia: guerriglia chiede mediazione dlla Chiesa per consegnare corpo ex sindaco di Alto Baudo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) in Colombia hanno chiesto la mediazione della Chiesa cattolica per consegnare il corpo dell’ex sindaco di Alto Baudo, Tulio Mosquera Asprilla, rapito due anni fa e apparentemente deceduto dopo essere annegato nel fiume San Juan. Lo ha reso noto il vescovo della diocesi di Istmina di Chocò, monsignor Mario Alvarez, all’emittente “Radio Caracol”. “A nome della Chiesa, siamo disponibili a collaborare. (I guerriglieri) sono disposti a indicare il luogo di sepoltura del defunto al fine di offrire garanzie alla famiglia”, ha spiegato il religioso. Al momento non è chiaro quando potrebbe avvenire il recupero del corpo. L’Eln ha dato notizia ieri della morte di Mosquera: un bombardamento dell’esercito avrebbe costretto gli uomini di guardia a lasciare l’area nella quale era tenuto l’ostaggio e quest’ultimo sarebbe morto annegato durante la fuga. In precedenza il gruppo guerrigliero aveva chiesto il pagamento di una cifra pari a 670 mila euro per il rilascio del politico, del quale era stato pubblicato un ultimo video nell’ottobre del 2020.(Mec)