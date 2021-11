Europa verde: Marchetti (Lega), solidarietà a Bonelli per intimidazioni presso abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà nei confronti di Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde, per le intimidazioni ricevute per di più in un contesto privato, ovvero presso la propria abitazione. Un gesto deplorevole che va oltre il confronto di idee differenti. Minacce e offese vanno sempre condannate perché ledono la democrazia ed il rispetto reciproco". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, componente della commissione Giustizia alla Camera. (Com)