Spagna: premier Sanchez, Paese può contare su Psoe per affrontare grandi sfide con successo

- In un momento in cui le sfide "sono formidabili", "fortunatamente" la Spagna può contare su "un grande partito", il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), per affrontarle con successo. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Congresso del Psoe in Aragona, ricordando come il Paese sia uscito da una crisi sanitaria "senza precedenti" negli ultimi 100 anni. Il premier e segretario generale del Psoe, ha evidenziato come purtroppo, la Spagna, soprattutto dopo la crisi del 2008 che è stato gestita dalla destra, ha "molti divari di disuguaglianza" intergenerazionale, sociale, di genere e territoriale. Per questo, il Psoe mira a governare per combattere questi problemi e ha già adottato diverse misure in tal senso come l'approvazione dell'ingresso minimo di base che ha beneficiato circa 800 mila persone e l'aumento del salario minimo interprofessionale. "Siamo un partito che sostiene e difende l'uguaglianza di genere e che promuoverà una legge sugli alloggi affinché i giovani abbiano una maggiore capacità di emanciparsi", ha evidenziato il leader socialista. Sanchez ha poi rimarcato che un altro degli obiettivi del Psoe è "ampliare le basi delle libertà e dei diritti" e per questa ragione è stata approvata la legge sull'eutanasia. Sanchez ha commentato che, dopo il congresso federale di Valencia del 17 dell'ottobre scorso, il Psoe è in un processo di "rinnovamento di progetti" e "squadre", un partito che si caratterizza per "tenacia e perseveranza". (Spm)