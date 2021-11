Bosnia: inviato Usa Escobar domani in visita a Sarajevo e Banja Luka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, avvierà domani una visita in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferito dall'ambasciata degli Stati Uniti nel Paese balcanico, Escobar si recherà a Sarajevo e a Banja Luka. Si tratta della prima visita ufficiale in Bosnia Erzegovina per Escobar da quando è stato nominato rappresentante per i Balcani occidentali. La visita servirà a ribadire il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. I colloqui con i funzionari bosniaci serviranno anche a discutere le principali questioni legate alla lotta alla corruzione, oltre che a richiamare alla necessità per i leader di un ritorno al dialogo e al compromesso. In precedenza la stampa locale aveva diffuso la notizia secondo cui Escobar avrebbe incontrato l'otto novembre il presidente di turno bosniaco Zeljko Komsic. (segue) (Seb)