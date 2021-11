Usa: Biden saluta l'approvazione del piano infrastrutture, "passo in avanti monumentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del piano da 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture costituisce "un passo in avanti monumentale" per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden in un punto stampa alla Casa Bianca, con al fianco la sua vice Kamala Harris. Il leader statunitense ha paragonato l'importanza del pacchetto a quella della realizzazione del sistema autostradale del secolo scorso e a quello della linea ferroviaria transcontinentale nel secolo precedente. "E' un progetto operaio per la ricostruzione degli Stati Uniti, ha affermato Biden non lesinando un attacco al suo predecessore, Donald Trump, che a dispetto degli annunci non era riuscito a far approvare un piano per l'ammodernamento delle infrastrutture nazionali. Biden ha definito il pacchetto "un investimento generazionale che creerà milioni di posti di lavoro, modernizzerà le nostre infrastrutture, le nostre strade, i nostri ponti, la nostra banda larga, e trasformerà la crisi climatica in un'opportunità, mettendoci in carreggiata per vincere la competizione economica del 21mo secolo con la Cina e con altri grandi Paesi del mondo". (segue) (Nys)