Usa: Biden saluta l'approvazione del piano infrastrutture, "passo in avanti monumentale" (2)

- Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la scorsa notte in via definitiva il piano di spesa del presidente Biden per destinare 1.200 miliardi di dollari alla realizzazione e al rafforzamento delle infrastrutture nazionali. Dopo mesi di divisioni interne al Partito democratico che hanno tenuto la legge bloccata in attesa di un accordo su un pacchetto parallelo, quello per le cosiddette “infrastrutture sociali”, la Camera dei rappresentanti ha infatti adottato il piano con 228 voti a favore e 206 contrari. Tredici repubblicani hanno votato con la maggioranza democratica a favore del pacchetto, mentre sei democratici hanno votato contro. Il pacchetto infrastrutture finirà ora sulla scrivania del presidente Biden per la firma. (segue) (Nys)