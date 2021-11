Usa: Biden saluta l'approvazione del piano infrastrutture, "passo in avanti monumentale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano ha avuto un iter decisamente tortuoso. Approvato già lo scorso agosto dal Senato, era già stato fortemente ridimensionato nelle ambizioni e negli importi perché ricevesse anche il sostegno dei repubblicani. L’ala progressista del Partito democratico ha tuttavia voluto che l’approvazione del piano infrastrutture avvenisse contestualmente a quella di un ancora più ambizioso pacchetto di spesa per il sostegno alla classe media e per la lotta ai cambiamenti climatici. L’assenza di un accordo su quest’ultima proposta, oggi ridotta da 3.500 a circa 1.750 miliardi di dollari, aveva quindi bloccato per mesi l’approvazione del pacchetto infrastrutturale alla Camera. (segue) (Nys)