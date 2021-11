Usa: Biden saluta l'approvazione del piano infrastrutture, "passo in avanti monumentale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di spesa adottato porterà 550 miliardi di dollari di nuovi investimenti federali su strade, ponti, ferrovie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblici nel giro di cinque anni. Il pacchetto include anche 65 miliardi di dollari di investimenti nella banda larga e decine di miliardi di dollari per il miglioramento delle reti elettriche e dei sistemi idrici. Altri 7,5 miliardi di dollari andranno alla realizzazione di una rete nazionale di caricatori “plug-in” per veicoli elettrici. Nelle scorse ore, secondo l’emittente “Cnn”, il presidente Biden ha chiamato al telefono la speaker della Camera, Nancy Pelosi, per congratularsi per il passaggio del disegno di legge. L’obiettivo di Pelosi è ora quello di passare all’approvazione del piano di spesa sociale, noto come Build back better act. I tempi potrebbero tuttavia essere non così brevi come auspicato dai progressisti. La stessa Pelosi ha infatti spiegato ieri che occorrerà un lavoro di stima dei costi del pacchetto da parte dell’Ufficio bilancio del Congresso, processo che potrebbe richiedere circa due settimane. (Nys)